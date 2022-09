PWO Wetteren sluit voorgoed de deuren: “Het was goed, het was mooi"

“Het was mooi. Het was af. Het was goed. Bedankt aan iedereen die erbij was. Maar liefst 83 personen waarvan 13 laatstejaarsstudenten van het Sint Jozefinstituut kwamen langs op de voorstelling van Pedrolino en konden nadien genieten van frietjes van De Frietmobiel. Aan alle vrijwilligers van het PWO kan ik alleen maar dankjewel zeggen voor de jarenlange inzet”, zegt Lucia De Dycker.

Volledig scherm Lucia De Dycker, Lieven De Pril, Sabine en Anita in het PWO lokaal aan de Molenstraat. © Didier Verbaere

Armen aan het woord

Een kwarteeuw lang was het Permanent Welzijnsoverleg een vereniging voor armoedebestrijding die armen het woord gaven. Zij waren ook de spreekbuis tussen mensen in armoede en de overheid. Maar het lokaal aan de Molenstraat was zoveel meer voor mensen die het moeilijk hebben. Het was een ‘thuis’ waar ze elke vrijdag terecht konden in het sociaal restaurant. Er was ‘t Chakooske met tweedehands kinderkleding die gratis verdeeld werd onder de mensen die het financieel moeilijk hebben. Maar na 25 jaar stopt de werking.

“Op 30 september sluiten wij definitief de deuren Na bijna 25 jaar heeft het PWO beslist er een komma achter te zetten. Armoede blijft een verhaal waar nooit een punt achter gezet mag worden. Maar geef toe, we moeten ooit eens aan onszelf denken, de gezondheid laat het effe afweten, na maanden revalideren wil ik rustig kunnen ademen in plaats van te zuchten, lachen in plaats van te wenen, een schouder om op te steunen in plaats van te ondersteunen”, zegt voorzitster Lucia De Dycker.

Alle materiaal weggeschonken

De boeken van het PWO worden geschonken aan de bibliotheken van de Welzijnsschakels en alle kantoormateriaal en meubilair en keukenmateriaal van het sociaal restaurant worden geschonken aan de Vzw Kras, een gelijkaardige werking met 600 vrijwilligers in Gent. Het archief krijgt een plaats in het KADOC, een documentatie en onderzoekscentrum.

