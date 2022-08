Professor en filosoof Johan Braeckman bundelt essays in ‘Ezelsoren’: “Een handleiding tot kritisch denken”

Johan Braeckman schreef de afgelopen jaren al een aantal boeken dankzij de tijd die vrijkwam door corona. En ging ook halftime werken aan de universiteit. “Dat gaf me de ruimte om terug te blikken op de afgelopen tien jaar. Wat hield me bezig? Het resultaat is een selectie van vijftig artikels over mijn belangrijkste interesses. Over wetenschap en kritisch denken, over pseudowetenschap, antivaxers, religie, irrationalisme, mijn specialisatie over Darwin en de evolutietheorie”, zegt Braeckman. “Of dit de mensen zal interesseren is af te wachten maar ik wil me de komende jaren nog meer focussen op het schrijven van boeken”, lacht Johan.