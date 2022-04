Prins Carnaval Smos geschorst na vandalisme: “Een prins onwaardig”

Afgelopen weekend raakte bekend dat regerend Prins Carnaval Smos niet langer welkom is op officiële gebeurtenissen van het Carnaval in Wetteren tot de volgende verkiezingen in 2023 na een incident op een viering in Roeselare.

Jason Tavernier reageert nu op zijn schorsing. “Ik heb inderdaad in een dronken bui twee spiegels beschadigd van een geparkeerde wagen. Dat praat het uiteraard niet goed”, zegt de Prins 2022. De politie werd erbij gehaald en ontkennen had geen zin want de hele toestand werd op camerabeeld vastgelegd. “Maar ik heb intussen de factuur van de spiegels ontvangen en vereffend. Dus de cowboy verhalen mogen nu stoppen. Ik ben er niet fier op, maar de mensen die me kennen weten dat ik er soms over ga. Maar ik leg me neer bij mijn schorsing.”