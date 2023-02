Postuum titel ere-burgemeester voor Jaak De Graeve

Gemeenteraadslid Ira-Lina Piscador (N-VA) wil Jaak De Graeve (PS) postuum voordragen als ere-burgemeester van Wetteren. Hij was burgemeester van Wetteren van 1977 tot aan zijn overlijden in 1981.

De titel van ere-burgemeester wordt door de Vlaamse regering toegekend aan burgemeesters die minstens zes jaar in functie waren. Dus in principe komt Jaak de Graeve niet in aanmerking. “Maar mits de nodige motivering en argumentatie, worden uitzonderingen toegestaan. De figuur van De Graeve spreekt, zeker bij de oudere bevolking, nog steeds tot de verbeelding”, zegt raadslid Piscador. Schepen Jan Tondeleir (Vooruit) bedankte voor het eerbetoon en schaart zich achter de aanvraag.

Loopbaan

Senator Jacques Gustaaf Marc (Jaak) De Graeve, geboren op 25 december 1928, was de schoonzoon van Julius De Pauw, die lid was van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Graeve werkte op het ministerie van Economische Zaken en was van 1961 tot 1965 kabinetsmedewerker van minister van Sociale Voorzorg Edmond Leburton. Hij was eveneens bureauchef op de Nationale Rijksdienst voor Pensioenen.

In navolging van zijn schoonvader trad hij toe tot de BSP en was hij van 1961 tot 1974 provincieraadslid van Oost-Vlaanderen en van 1966 tot 1974 gedeputeerde. Hij was van 1965 tot 1966 en van 1977 tot 1981 gemeenteraadslid van Wetteren, waar hij van 1977 tot aan zijn overlijden op 29 december 1981 burgemeester was voor de SP.

Van 1974 tot aan zijn overlijden was hij lid van de Belgische Senaat als rechtstreeks verkozen senator voor het arrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas. In de periode april 1974-oktober 1980 zetelde hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd. Vanaf 21 oktober 1980 tot aan zijn overlijden in december 1981 was hij lid van de Vlaamse Raad, de opvolger van de Cultuurraad en de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. Op 8 april 1971 werd hij benoemd tot ridder in de Leopoldsorde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.