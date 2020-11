Porsche-bestuurder (66) rijdt onder invloed frontaal in op BMW in Wetteren: vrouw in levensgevaar, man ook al betrokken bij ongeval in Erpe-Mere

Omstreeks 14.45 uur botsten een Porsche Cayenne en een BMW tegen elkaar. De 66-jarige bestuurder van de Porsche kwam van Wetteren, week van zijn rijvak af in de bocht en reed frontaal in op de BMW van de dame uit Kruisem, die de brug opreed richting Wetteren. De klap was enorm: beide voertuigen werden weggeslingerd. De vrouw zat gekneld achter haar stuur en moest door de brandweer worden bevrijd. Tijdens de interventie werd de Scheldebrug in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Bestuurder onder invloed

“Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Er komt waarschijnlijk een verkeersdeskundige ter plaatse, maar we leggen alles vast op foto en met een drone zodat we de rijbaan weer vrij kunnen geven", klonk het na het ongeval bij commissaris Vic De Loof. “De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, was geïntoxiceerd en zijn rijbewijs wordt ingetrokken. Er zijn sterke vermoedens dat hij ook betrokken was bij verschillende andere ongevallen vooraf in andere politiezones. Dat wordt momenteel verder onderzocht”, besluit De Loof. In Erpe-Mere gebeurde vooraf, tussen 14 en 14.30 uur, een ongeval met vluchtmisdrijf. Daar was eveneens een grijze Porsche Cayenne betrokken.