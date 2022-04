Pop-Up store ALDI lokt massa volk op eerste uitververkoopdag

De winkel wordt de komende maanden grondig gerenoveerd en in afwachting wordt de resterende stock aan sterk verlaagde prijzen aangeboden in de outlet. Vandaag lokte dat honderden koopjesjagers naar het filiaal. Stewards leidden er alles in goeie banen op de parking en aan de ingang. Daar was het vaak aanschuiven om binnen te raken. “De komende twee weken verkopen we non-food artikelen. Het gaat om een heel divers aanbod uit de ALDI-folders, decoratie, textiel, huishoudapparaten en tuinartikelen”, somt Jason Sevestre van ALDI op. Eten en drank ga je er dus niet meer vinden.

“De laatste verkoopdag is voorzien op 14 mei of zolang de voorraad strekt. Er is een dagelijkse aanvoer van nieuwe producten”, aldus Sevestre. Het warenhuis wordt na de renovatie een pak groter en de vertrouwde Renmans beenhouwerij verdwijnt er. Zij zoeken een nieuwe locatie in Wetteren en blijven ook open tot 14 mei. De outletwinkel is open van maandag tot zaterdag tussen 8.30 tot 19 uur. De opening van de gloednieuwe ALDI-winkel staat gepland in de herfst van dit jaar.