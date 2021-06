Politierechter stuurt chauffeur vier jaar naar cel: “Ik blijf toch rijden, als ik iemand dood in het verkeer zal ik er dan wel voor boeten”

De feiten speelden zich af op 7 september 2019. Mohammed O. werd opnieuw betrapt achter het stuur van zijn voertuig nadat hij al meerdere keren veroordeeld was voor rijden tijdens een rijverbod. De man verzamelde intussen al rijverboden tot 2041, maar blijft gewoon rondrijden alsof er geen enkel probleem is.

De feiten die de man in september 2019 pleegde gebeurden wel met een voertuig dat niet van hem was. Voor politierechter D’Hondt was de maat vol. Hij stuurde de man vier jaar naar de cel en legde hem een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod op. Hij werd ook ongeschikt verklaard om nog met een voertuig te rijden, en zal dus alle proeven opnieuw moeten afleggen. “Het is over en out voor hem", klonk het.