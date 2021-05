Politie onderzoekt val uit raam van kleuter (3)

De omstandigheden van het ongeval worden door de politie van Wetteren nog onderzocht. “Een kind van ongeveer 4 jaar oud maakte er een val van één meter naar beneden. Aanvankelijk was er sprake van een val van het dak. Onze ploegen zijn ter plaatse om na te gaan of het om een ongeval of kwaad opzet gaat. Dat is standaard procedure”, zegt commissaris Stefan Schamp van de politiezone. Het kindje zou slechts lichtgewond zijn. De ziekenwagen en een MUG kwamen ter plaatse. De kleuter zou uit het raam tijdens het spelen op het terras zijn gevallen. Het kindje werd overgebracht naar het ziekenhuis. Alles lijkt op een ongeval.