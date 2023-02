Politie, douane en inspectiediensten houden innovatieve controleactie op E40

Hoofdcommissaris Popelier van de Oost-Vlaamse wegpolitie legt uit wat de bedoeling was van de grootscheepse actie waaraan maar liefst 100 mensen meewerkten. “Omwille van de omvang van de controle kozen we voor de naam ALBATROSS. Tijdens deze actie controleren we (de verschillende participerende overheidsdiensten, red.) de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs, de emissie-uitstoot van vrachtwagens, het gebruik van alcohol en drugs en de sociale wetgeving bij beroepschauffeurs. Daarnaast zetten we ook autocars van internationale busmaatschappijen aan de kant om chauffeurs en passagier te controleren. We verwelkomen ook enkele Nederlandse en Deense collega’s met wie we tips uitwisselen”, aldus Popelier.