Politie achtervolgt bestuurder met voorlopig rijbewijs met snelheden tot 134 kilometer per uur: “Wou controle ontlopen”

Minitorna­do veroor­zaakt voor tienduizen­den euro’s aan schade in Laarne: “We hoorden een fluitend geluid en een donderend lawaai... en toen werd het stil”

“De trampoline en jacuzzi zijn weggevlogen en achteraan de tuin is een boom gesneuveld.” De bewoners van de Brugstraat in Kalken (Laarne) likken hun wonden. Afgelopen nacht heeft een minitornado of valwind daar heel wat schade veroorzaakt. Over een afstand van honderden meters werd een dak opgetild, vloog een serre honderden meters het maïsveld in, knakten bomen en elektriciteitskabels af. Ook een tuinhuis werd vernield en een ander tuinhuis is nog steeds spoorloos. “We brengen nu alles in beeld voor de verzekering voor we kunnen opruimen.”