Pluk zelf je veldbloemen boeket bij Kotfleuri: “Bloemen telen werkte helend na ziekte”

An Savonet is de creatieve vrouw achter ‘Kotfleuri’. Ze groeide op in de Brusselse rand waar haar grootvader chrysanten teelde en verkocht op de markt. Als kind droomde An al over bloemen en schreef ze consequent in elk vriendenalbum dat zij later ‘bloemenwinkel’ wilde worden. Studies, werk en liefde trokken haar naar het Gentse en de ‘kinderbloemendroom’ verdween even in een doosje. Samen met haar partner Michaël, een gepassioneerd natuurliefhebber, settelden ze zich in Wetteren Overschelde. Ze kregen een jongenstweeling, nu intussen 10 jaar oud. Na de pampers, ontwaakten de bloemendromen uit hun winterslaap, door de inspiratie van de groene passie van Michaël. “Helaas ook door of misschien juist dankzij ziek te worden toen. Bloemen telen hielp mij ontspannen en werkte helend voor mij”, blikt An terug.