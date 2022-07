Plannen Dasseveld en Kapellekouter blijven overeind

In eerdere berichten van afscheidnemend burgemeester Alain Pardaen leek het alsof de plannen wegens tijd- en geldgebrek in de kast werden gestopt. Maar dat is niet zo. “Het goede nieuws is dat toekomstig burgemeester Albert De Geyter de belofte heeft gedaan dat beide projecten nog deze legislatuur zullen gerealiseerd worden voor 2025 en dat er in het dossier van Kapellekouter zo goed als geen problemen voorzien worden en de realisatie vlot zal verlopen. Het kunstgrasterrein zal in de zomer van 2023 worden aangelegd”, zegt raadslid Bracke.

Dasseveld

Ook op Dasseveld worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het bosje naast de tennisterreinen mag niet verdwijnen, hier zal men enkel kunnen wandelen of fietsen. Er zal ook alles in het werk gesteld worden om de C en D terreinen als volwaardige terreinen in te richten waar competitievoetbal kan plaatsvinden. Over een nieuwbouw of renovatie van de kantine en kleedkamers is nog weinig info. “Het budget voor het gebouw op Dasseveld bedraagt nog steeds 1.300.000 euro, wat naar mijn inziens te weinig is om een deftig gebouw te realiseren dat aan de toekomstige eisen van de voetbal en het WESP voldoet. We laten ons door het bestuur verrassen dat het wel mogelijk is”, klinkt het. De realisatie voor de herinrichting van Dasseveld zal in 3 fasen gebeuren. Het kunstgrasterrein zal ook nog in de zomer van 2023 aangelegd worden.