Pionier in natuurbescherming Robert Jooris (75) overleden

Wetteren/Laarne/Wichelen/BerlareRobert Jooris (75), één van de pioniers in natuurbescherming in de regio Wetteren, is vandaag overleden. Hij was één van de stichters van de lokale afdeling van De Wielewaal, een expert op vlak van reptielen en amfibieën en bestuurslid van Natuurpunt Scheldeland.

Toen natuurbescherming nog in haar kinderschoenen stond was Robert Jooris uit Wetteren één van de stichters en drijvende krachten achter een afdeling van De Wielewaal. Een organisatie van natuurliefhebbers en vogelspotters die later samen met de Vzw Natuurreservaten fusioneerde tot Natuurpunt en zo de grootste natuurorganisatie van Vlaanderen werd.

Robert, gehuwd met Liliane Van den Steen en vader van dochters Ilka en Emmy en grootvader van Matiz, was een expert op vlak van reptielen en amfibieën. Hij was lid van Hyla en Terra en ook conservator van het natuurgebied De Heide waar hij de zeldzame kamsalamander weer kansen gaf en beschermde in de regio. De jongste jaren sukkelde Robert met zijn gezondheid toen Alzheimer hem in de greep kreeg. Ook fysiek ging hij sterk achteruit en zijn taken als bestuurslid en conservator liet hij varen. Vandaag overleed hij op 75-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum Schelderust waar hij sinds kort opgenomen was.

Volledig scherm ARCHIEFBEELD: Robert Jooris, Rudi Clinckspoor, Antoon Blondeel, Michaël Crapoen, Jenna en Miguel Surmont van Natuurpunt in het nieuwe reservaat in Serskamp. Foto Verbaere © Didier Verbaere

Familie, vrienden en bestuur van Natuurpunt nemen afscheid op maandag 9 mei om 12 uur in het crematorium Siesegem aan de Merestraat in Aalst. Condoleren kan op het correspondentieadres van de familie bij Rouwcentrum Van Bever in de Libbrechtstraat 6 in Wetteren.