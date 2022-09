Pieces for Peace in oud gemeentehuis: “Slechts het 21ste land waar de expo neerstrijkt”

WetterenIn de hal van het oude gemeentehuis op de Markt van Wetteren opende Tsipi Ben-Haim, oprichtster, uitvoerend en creatief directeur van CITYarts (New York - USA, de expositie Pieces for Peace. Dat is een reizende internationale tentoonstelling met meer dan 300 kunstwerkjes met een vredeswens die jongeren van over de hele wereld maakten.

De internationale tentoonstelling was voordien in slechts 20 landen wereldwijd te bewonderen. In Wetteren wordt de expo aangevuld met bijna 800 werkjes die jongeren uit de Wetterse scholen vorig schooljaar maakten tijdens hun “Pieces4Peace” workshops. “Wetteren is misschien een kleine gemeente, maar groot in daden en gedachten. Met meer dan 800 werken is dit zelfs de derde grootste Peace expo ter wereld”, liet Tsipi Ben-Haim bewonderend weten. Herman De Wulf, voormalig schepen, bezocht de expo in het Spaanse Toro en kwam zo in contact met CITYarts. Hij bracht Pieces fot Peace naar Wetteren. Met de hulp van Piet Oosterlinck, Raf De Graeve, Pieter Bracke, Dorothy Ravier en honderden schoolkinderen werd de expo in het oude gemeentehuis op poten gezet.

Ook de jeugd(bewegingen) maakten kunstwerken voor Pieces for Peace.

Peace Wall

Onder leiding van lokale kunstenaar Wim Finck wordt er ondertussen ook gewerkt aan de 7de internationale “Peace Wall”, een muurschildering op de site Cordonnier. Naast Harlem, New York (2005), Karachi, Pakistan (2007), Tel Aviv-Jaffa, Israël (2010), London, UK (2012), Berlijn, Duitsland (2013) en Toro, Spanje (2022) zal tegen 21 september, de Internationale Dag voor de Vrede, ook Wetteren over een Peace Wall beschikken. “Er wordt slechts één wall per land toegestaan. Op dat vlak zal Wetteren dus over een unieke muur beschikken”, zegt Herman De Wulf.

Er was ook een aangrijpende getuigenis van een vrouw uit het Oekraïense Marioepol. Zij vluchtte er weg uit de stad van dood en verderf waar er naar schatting meer dan 110.000 burgerslachtoffers vielen. Het deed velen naar ee zakdoek grijpen. “Peaces for peace is nog nooit zo actueel geweest. Ik ben zelf geboren in Rusland in het huidige Oekraïne. Maar eigenlijk zijn we allemaal dezelfde mensen die maar één ding willen: vrede”, besluit Tsipi Ben-Haim.

Een pakkende getuigenis van Oekraïense vluchtelingen op de expo Pieces for Peace.

Je kan de tentoonstelling bezoeken van zaterdag 3 september tot en met vrijdag 9 september van 10 tot 18 uur, behalve op kermismaandag.

Pieces for Peace in de hal van het oude gemeentehuis.

