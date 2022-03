Peter De Backer volgt Savas Moschidis op als gemeenteraadslid

Wetteren Albert De Geyter in pole position voor volgende verkiezin­gen, maar blijft Alain Pardaen tot dan burgemees­ter van Wetteren?

Blijft Alain Pardaen (CD&V) ook de komende twee jaar burgemeester van Wetteren? Dat is de prangende vraag die momenteel de ronde doet in de gemeente. Het partijbestuur verkoos Albert De Geyter als kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Of Pardaen de hele rit uitzit, is voorlopig een vraagteken.

11 maart