Personeel Wetteren zoekt zelf haar collega’s in nieuwe campagne

In de volgende maanden is het lokaal bestuur van Wetteren op zoek naar zorg-, technische- als administratieve profielen. Het stereotiepe beeld van de stoffige ambtenaar wil Wetteren nu de wereld uit helpen met een nieuwe campagne. “Er werken ruim 550 mensen voor onze diensten van gemeente en OCMW en we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor de ambities en uitdagingen van de toekomst”, zegt Ward Hollebosch, algemeen directeur van het Lokaal Bestuur Wetteren. “Iedereen is welkom, ook niet-Wetteraars. We zoeken zorg-, technische- en administratieve krachten” zegt burgemeester Alain Pardaen.

Campagne met vier eigen medewerkers

De nieuwe aanwervingscampagne werkt met vier ambassadeurs die potentiële collega’s proberen te inspireren. Joke, teamcoach Stadsbeleid, zegt waarom. “Wetteren is een gemeente met stedelijke ambities en uitdagingen. Daar samen met mijn team aan bouwen geeft mij voldoening”, zegt ze. Ook Svitlana van team Schoonmaak is tevreden in haar job. “Mijn team is als familie, dat geeft me energie om mij elke dag in te zetten”, klinkt het. En niet enkel de gebouwen liggen er netjes bij. Ook het openbaar groen is in goeie handen. Jan, een man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zorgt er dagelijks voor. “Ik voel me betrokken bij alle Wetteraars, mensen die werken in Wetteren, leerlingen van de Wetterse scholen en bezoekers”, zegt hij. Voor Yves is werken als verpleegkundige in het Woonzorgcentrum Schelderust een stimulans. “Ik combineer mijn huidige job met een bacheloropleiding zodat ik kan groeien in mijn verdere loopbaan”, klinkt het vastberaden.