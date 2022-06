Permanent Welzijn Overleg gooit na 25 jaar de handdoek: “Veel verwezenlijkt. Wij waren de luis in de pels van het bestuur”

Wetteren PWO na kwarteeuw niet langer de stem voor armen in Wetteren

Het Permanent Welzijnsoverleg (PWO) aan de Molenstraat in Wetteren sluit op 30 september de deuren. De vereniging is al 25 jaar lang een steunpunt voor armen in de gemeente. “Armoede blijft een verhaal waar nooit een punt achter gezet mag worden. Maar geef toe, we moeten ooit eens aan onszelf denken en de gezondheid laat het effe afweten”, meldt PWO-voorzitter en stichtster Lucia De Dycker.

