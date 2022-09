Peace Wall krijg vorm op site Cordonnier: “Een uniek werk voor België”

Wetteren Amber neemt klasgeno­ten uit de basis­school mee naar het middelbaar

1 september is altijd wat speciaal, maar voor sommigen is het nog extra spannend. “Grote zus Amber zet de grote stap naar de middelbare school, Campus Kompas in Wetteren”, vertelt Katrien Lelièvre aan onze redactie. Dat doet ze wel met verschillende klasgenootjes uit de basisschool. “Jongere broer Axel kan nog twee jaartjes verder genieten van Leefschool Eureka in Wetteren,” gaat Katrien verder. Ze zetten hun schooljaar alvast goed in met een gezellige picknick. “Het belooft opnieuw een fantastisch schooljaar te worden voor beiden”, sluit Katrien af.

