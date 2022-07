Pater André Bogaert overleden in Japan op 85-jarige leeftijd

WetterenIn Japan is de Wetterse pater André Bogaert overleden. André werkte als Pater Scheutist in een rusthuis in Himeji, een stad met 550.000 inwoners. Hij werd 85 jaar.

André Bogaert is geboren in Wetteren op 9 mei 1937 en legde zijn geloftes af in september 1956 en werd priester in augustus 1961. Daarna vertrok hij op missie naar Nibuno waar hij werkte in Himeji. Hij overleed er op 18 juli op zijn 85ste.

Volledig scherm André Bogaert © RV

Japanse kerselaars

In Wetteren kwam hij af en toe op bezoek tijdens de Missiedagen van de Gabriëlparochie en in 2015 zakte Toshikatsu Iwami, burgemeester van de Japanse stad Himeji naar de gemeente om de Japanse kerselaars te bewonderen die zijn vader aan Wetteren schonk. “Zijn college-pater Jozef Spae uit Wetteren Ten Ede hield in 1957 een benefiet om de stad te helpen na de Tweede Wereldoorlog. Er werd toen 69.281 frank (1717,43 euro) ingezameld”, vertelde Gilbert Bogaert, broer van André, daarover. De Japanners bouwen in de stad een ‘Huisje der liefde’ als symbool voor de vriendschap. Daarnaast stuurden ze tweehonderd Japanse kerselaars op. Ze werden aangeplant op het openluchtdomein De Warande aan de Zuidlaan en in een parkje op Kapellendries. Daar werden ze intussen gerooid bij de aanleg van een nieuw parkje.

Wereldkoor Abadabukileyo

Ook bij het wereldkoor Abadabukileyo hebben ze niks dan goeie herinneringen aan de Pater Scheutist. Het koor trok in 2017 naar Japan om mee te zingen in een wedstrijd. “Hij was toen onze grootste fan tijdens ons Japanavontuur. Hij vergastte ons toen zelfs in Tokio op een exclusieve Japanse maaltijd op de 53ste verdieping van een wolkenkrabber. Na een rijk en dienstbaar leven is André helaas overleden en de hele Abadabukileyofamilie biedt aan de familie Bogaert haar diepste medeleven aan”, zegt Reinout Bracke van het koor.

