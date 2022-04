Pannenkoeken voor Oekraïne levert 1.500 euro op

Wetteren/Lochristi FERM op zoek naar huishoud­hulp via Meet & Greet

Kinderopvang, thuiszorg, kraamzorg en huishoudhulpen zijn stilaan knelpuntberoepen. Daarom organiseert Ferm een Meet & Greet om nieuwe werkkrachten aan te trekken. Je kan in onze regio terecht in het Regiokantoor in Lochristi en het Kantoor Huishoudhulp in Wetteren.

28 maart