Paarden vormen inspiratie voor expo Elke De Meersman

Elke De Meersman volgde een opleiding toegepaste kunsten aan het Sint-Lucas in Gent. Haar jongste schilderwerk is geïnspireerd door paarden. Polopaarden en Brabantse trekpaarden in het bijzonder. “De tegenstelling tussen de elegantie en sierlijkheid van een polopaard en de kracht van een trekpaard spreken me aan”, zegt ze over haar werk. “Het zijn twee uitersten die ik in beeld breng”, klinkt het. Dat doet ze in verschillende technieken met houtskool en acryl en met olieverf. Het zijn steevast grote monumentale werken die een ruimte vullen.