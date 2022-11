Oververhitte schouw veroorzaakt kortsluiting bij buren

Berlare Brouwbende wint met Tripel ‘Engelken’ gouden medaille op internatio­na­le bierwed­strijd: “Nooit gedacht na anderhalf jaar bestaan”

De brouwbende, een groep vrienden uit Berlare, heeft op een internationale wedstrijd in Londen de gouden medaille gekregen in hun categorie voor hun zelfgemaakte bier. Minder dan twee jaar geleden kwamen zij met hun bier op de markt, en nu wordt hun smaak beloond met een gouden medaille voor het bier. “Hier zijn tranen van geluk bij gevloeid toen we dit vernomen hebben”, zegt Joris Van Peteghem.

19 november