Overval op klaarlichte dag in Wetteren: verdachte bedreigt eigenaar van dagwinkel met mes

WETTERENDagwinkel Jaan aan de markt in Wetteren is maandag op klaarlichte dag overvallen. Een verdachte bedreigde de uitbater met een mes. Over de buit is nog geen duidelijkheid, politie en parket onderzoeken de zaak.