Oude wijk Christus Koning maakt plaats voor moderne gezinswoningen en appartementen

Nieuwe Erfgoed­sprok­kel belicht Kasteel van Laarne

in Laarne werd de 53ste Erfgoedsprokkel van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Erfgoedsprokkels zijn een reeks brochures die beknopt cultuurhistorische uitleg geven over een plek. Die info combineren ze vaak met een wandeling of fietstocht. De nieuwe brochure combineert een bezoek aan het Kasteel van Laarne met een wandeling in het dorp en belicht meteen ook de historische link tussen kasteel en dorp.