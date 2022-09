Oude trekpaarden en tractoren brengen 2.000 euro op voor goeie doel

Fotografen leggen kookmomen­ten tussen nieuwe inwoners en buddy’s vast in EISH W MALH / BROOD EN ZOUT

In de foyer van cultuurcentrum Nova in Wetteren opent dit weekend de fototentoonstelling ‘EISH W MALH / BROOD EN ZOUT’. Het is de weergave van drie fotografen van een inburgeringsproject met buddy’s.

19 september