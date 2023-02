Oud ponton en loskade aan de Schelde wordt afgebroken: “Geen functie en versleten”

70 jaar oud en versleten

De oude laadkade aan de Schelde in Wetteren dateert van 1952 en heeft geen enkele functie meer. Na 70 jaar is het betonnen staketsel ook versleten en ligt het in de baan van het scheepvaartverkeer. De oude betonnen laadkade aan de Schelde in Wetteren werd 70 jaar geleden gebouwd en schepen losten er decennialang zout voor Nezo in Kalken, kolen voor de vele kolenhandelaars in de regio en zaden en meststoffen voor de Boerenbond van Aloïs Van den Bogaert aan de overkant van de Schelde. Ook zand en bouwmaterialen werden via de kade Wetteren ingevoerd.