Opnieuw rolschaatspiste en kerstmarkt: “Eén van de grootste pistes van België”

Vorig jaar was de winterse rolschaatspiste op het Felix Beernaertsplein een primeur in Vlaanderen. En dit jaar doet Wetteren er nog een schepje bovenop met een rolschaatspiste van 450 m², één van de grootste in België. Je kan er rolschaatsen van vrijdag 9 december tot en met zondag 8 januari 2023. Bij de opening op vrijdag 9 december krijgen de eerste 50 rolschaatsers een glaasje cava of fruitsap. Op zaterdag 10 december is er vanaf 19 uur Roller Disco. De schaatsers met de meest opvallende disco-outfit maken kans op een Wetterse cadeaubon van 10, 25 of 50 euro. En op zaterdag 17 december wordt de rolschaatspiste omgetoverd in een sfeervol, winters decor. De piste is open van maandag tot donderdag van 11 tot 22 uur en van vrijdag tot zondag van 11 tot 22.30 uur. Je betaalt 3 euro als je je eigen rolschaatsen meebrengt, 5 euro als je er ter plekke huurt.