Opnames Jonge Harten van Anthony Schatteman in kerk Overschelde met een honderdtal figuranten

Politie zet grote middelen in na onrustwek­ken­de verdwij­ning en vindt 19-jarige jongeman veilig terug

Een 19-jarige jongeman is dinsdagvoormiddag veilig en wel teruggevonden in Oosterzele na een onrustwekkende verdwijning. De politie zette de grote middelen in en kamde met speurhonden, een drone en een helikopter de omgeving van de Van Thorenburglaan in Scheldewindeke uit.