Openluchtzwembad De Warande weer open voor publiek

RESTOTIP. Soul Kitchen: ook voor niet-ve­gans een plantaardi­ge ontdekking

Een veganistisch restaurant waar ook ‘niet-vegans’ hun gading vinden. Soul Kitchen, op een boogscheut van het Sint-Annaplein, is Gent in het klein: gemoedelijk, verfrissend en een tikje tegendraads. Alvast één tip: laat jouw keuze over aan de chef.