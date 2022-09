Open Vld vraagt tijdelijke zone 30 op Jan Broeckaertlaan: “We kunnen niet alle straten tijdelijk gaan aanpakken”

WetterenOppositiepartij Open Vld vraagt om de zone 30 tijdelijk uit te breiden op de Jan Broeckaertlaan. Door de werken op de Zuidlaan is daar extra veel fietsverkeer. Maar het lokaal bestuur wil het dossier pas bekijken als de verkeersveiligheid in het gedrang komt. “Er zijn tientallen straten die de impact voelen van de werken. We kunnen ze niet allemaal gaan veranderen", reageert schepen van Mobiliteit Robbe De Wilde (Groen&Co).

Op een verkeerscommissie vroeg Open Vld om de zone 30 op de Jan Broeckaertlaan uit te breiden tussen het Stationsplein richting Lange Kouterstraat en kruispunt Ijzeren Brug. “Op terechte vraag van meerdere buurtbewoners legde ik dit dossier op tafel tijdens een commissievergadering omtrent de wegenwerken aan de Zuidlaan. Een deel van het omgeleide verkeer passeert nu immers dagelijks door de Jan Broeckaertlaan, die een centrumstraat is en een belangrijke toegang tot het station en aldus ook veel fietsers en voetgangers telt. Op de commissievergadering leek het nog alsof het bestuur oren had naar deze vraag. Maar tot mijn spijt is daar na enkele weken nog niks van in huis gekomen. De meerderheid zegt enkel: als zou blijken dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zullen we deze vraag opnieuw bekijken”, vertelt fractieleider Paul Lauwers.

“Bizar want een bestuur moet proactief werken en op verkeersveiligheid mogen geen compromissen gesloten worden. Een uitbreiding van de zone 30 is een makkelijke, snel toepasbare en kosteloze ingreep. Ook de herhaaldelijke vraag naar extra snelheidscontroles valt in dovemansoren”, besluit Paul Lauwers.

Duidelijk impact

Schepen van Mobiliteit Robbe De Wilde (Groen&Co) is het niet eens met de opmerkingen van Lauwers. “Tientallen straten ondervinden momenteel hinder door de werken op de Zuidlaan en de Jan Broeckaertlaan wordt zeker niet het ergst getroffen. We monitoren overal de verkeersdrukte en grijpen in waar nodig. Maar dat moet dan wel een duidelijk verschil opleveren. Het is onmogelijk om overal tijdelijke maatregelen te nemen. En binnenkort komt er een herziening van een aantal straten naar aanleiding van het centrumvisie plan. We pakken dit overzichtelijk en in zones aan en niet straat per straat", aldus De Wilde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.