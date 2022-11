Open Vld mag weer Open Vld zijn in Wetteren

In juni werd de naam tijdelijk on hold gezet, omdat interne problemen de werking van de afdeling blokkeerden. Een aantal leden van Open Vld Wetteren werkten de laatste maanden in de luwte aan een herstelplan. Daardoor ligt er nu een fundamenteel plan voor de toekomst op tafel. “Open Vld Wetteren kiest resoluut voor een nieuw pad,” zegt afdelingsvoorzitter Niko Piscador. “Een groep mensen rond mijzelf, fractievoorzitter Paul Lauwers en gemeenteraadslid Johan D’Hauwe zal de vernieuwde afdeling met veel enthousiasme leiden.”

Volledig scherm Paul Lauwers © Evy De Graeve

“De uitdagingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zijn groot. Er is de onbeschaamde desinformatie door partijen die teren op onvrede en angst, de dreigende versplintering in het politieke landschap en de gevolgen van de opeenvolgende crisissen in onze samenleving. We doen dus een oproep aan iedereen: focus u op het belang van Wetteren en van de Wetteraar. De Rode Heuvel is te mooi om te laten blokkeren door interne tegenstellingen”, zegt fractievoorzitter Paul Lauwers.

“Maar er is werk aan de winkel,” zegt nationaal voorzitter Egbert Lachaert. “Het is tijd om het verleden te laten rusten, en opnieuw volop te focussen op de toekomst van Wetteren. Met dit team ziet die toekomst er opnieuw rooskleurig en constructief uit. Daarom is het logisch dat dit mooie liberale project opnieuw onder de naam Open Vld kan werken.”

