Open atelier bij kunstenaars Dijk 92

Wetteren Kick-off in nieuw Over Kop Huis in Wetteren

In het nieuwe Over Kop-huis in de villa op het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren werd een kick-off georganiseerd. In een Over Kop Huis kunnen kwetsbare jongeren van 12 tot 25 jaar elke woensdagnamiddag deelnemen aan gratis activiteiten. Ze vinden er ook een luisterend oor bij professionele hulpverleners.

5 mei