Opbrengst wandeltocht voor vzw Kwispelhelden

Wichelen Safehouse in Wichelen leidt naar internatio­na­le bende mensensmok­ke­laars

Een Belgisch onderzoek, gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen onder leiding van het federaal parket en een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers en magistraten uit 5 Europese landen is er in geslaagd een 9-koppige bende mensensmokkelaars te vatten. Aanleiding was de ontdekking van een safehouse in Wichelen.

8 juli