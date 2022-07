Op huizenjacht in... Massemen: “Landelijk dorp vlakbij Gentse rand maar een pak goedkoper”

Berlare/Zele Volleybal­club en rugbyclub slaan handen in elkaar voor beachtor­nooi­en op unieke locatie: “Leuk om dit samen te kunnen organise­ren en onszelf te versterken”

Volleybalclub JTV DERO uit Zele en Berlare en rugbyclub BrigandZE zullen dit weekend en volgend weekend samen hun beachtornooien organiseren op een zelf aangelegd zandveld aan de festivalhal in Berlare. Op deze unieke locatie slaan beide ploegen de handen in elkaar voor een leuk evenement. “Het is leuk dat twee lokale sportclubs deze samenwerking kunnen doen", zegt Wim Van Hecke van BrigandZe.

