Oorzaak kabelbrand op Felix Beernaertsplein is nog moeilijk te achterhalen: “Kabels helemaal weggebrand”

De voorbije nacht zorgde een ondergrondse brand aan elektriciteitskabels voor hoge concentraties aan CO-gas op het Felix Beernaertsplein. De brandweer evacueerde een 15-tal inwoners uit de getroffen huizen. Dat gas drong binnen via de keldergaten van de woningen op het plein. Het ging om dodelijke concentraties maar er was geen ontploffingsgevaar. Het koolstofdioxide kon zich makkelijk verspreiden omdat de grond extreem droog is.

“Om 4.30 uur was de situatie terug veilig en konden de bewoners weer naar huis. De oorzaak van de uitgebrande kabels is moeilijk vast te stellen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het uitbranden van de kabel. Het kan gaan om een beschadiging door werken, een steentje dat door het omhulsel is gedrongen of een zwakte in de kabel. Een duidelijke oorzaak is moeilijk vast te stellen doordat de kabel is weggebrand”, meldt het lokaal bestuur.