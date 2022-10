Ook in Wetteren nieuwe en neutrale Bancontact aan Felix Beernaertsplein

De vier grootbanken werken voortaan samen om geldautomaten uit te rollen. Meer en meer kantoren met geïntegreerde automaten verdwijnen en we betalen ook steeds vaker elektronisch waardoor er minder cash nodig is. Daarom slaan de banken de handen in elkaar om centrale cashpunten te installeren. Dat is nu ook het geval aan het Felix Beernaertsplein in Wetteren. In het ‘Bancontact’-punt zal je alle verrichtingen kunnen uitvoeren en ook geld storten.

Betere spreiding

Tegen 2025 willen de banken zo 2.200 nieuwe automaten installeren die beter verspreid staan. De bedoeling is dat er op die manier voor 98% van de bevolking op minder dan 5 kilometer van de woning een bankautomaat ter beschikking is. Op andere plaatsen blijven wel cashmuren aan de gevels van banken behouden en komen er ook nieuwe 'cashkiosken’ op pleinen. Daar zal je enkel cash geld kunnen afhalen. Welke cashmuren in Wetteren behouden blijven, is nog niet geweten. Momenteel heb je er twee op de Markt, ééntje in de Stationsstraat en één in de Molenstraat. Of die allemaal behouden blijven, valt af te wachten.