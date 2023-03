Online job-event bij GO!: “Steeds meer leerlingen en dus steeds meer vacatures”

“Wie het onderwijs in stapt, kiest best een school die bij hem of haar past. Ook als werknemer. Eigenlijk is het net zoals in de bedrijfswereld: daar solliciteer je ook voor specifieke organisaties”, zegt Tania De Smedt, Algemeen Directeur van GO! scholengroep Het Leercollectief. Door middel van een online job-evenement legt de scholengroep uit wat de visie is van het GO!, de scholengroep, de verschillende scholen én hoe de onderwijsprofessionals daar een erg belangrijke rol in spelen.