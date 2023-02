Onbekende N.M. siert kindergraven met kleurrijke tekeningen

Het zijn vooral de kindergraven op de begraafplaats die versierd zijn met kleurrijke tekeningen met prinsesjes, engelen of tekenfilmfiguren als Micky Mousse. Ook op enkele zerken van volwassenen ligt een tekening van huiselijke of bijbelse taferelen. Wie de kunstenaar is, of wat het verhaal is achter de kunstzinnige actie, is niet geweten. Schepen Katrien Claus liep de dame toevallig tegen het lijf toen ze ging kijken. Maar de dame wil anoniem blijven. De schepen vindt de actie in elk geval een positief signaal.