Ola!Peloezza festival op Warande

Op het programma allerhande workshops en do it yourself-activiteiten voor het ganse gezin. Wat dacht je van een ludieke schildpaddenrace? Of even lekker racen met een zelfgebouwde racewagen? Of waarom eens geen kakjes vangen? Heb je het liever wat rustig? Ga dan even knutselen bij Karwij of Studio Flamingo. Of ga bij de volksspelen van de Gezinsbond even retro. En graag helemaal even rust? Dan is het dranken terras van Oxfam-Wereldwinkel de place to be. Naar goede gewoonte is het familiefestival gratis en hoef je niet te reserveren. Alle info over het festival lees je hier.