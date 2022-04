OKRA bekijkt de bunkers van Mariagaard tijdens WO2 met voordracht Frans-Jos Verdoodt

Weinig schoolcampussen zijn zo bijzonder als die van Mariagaard in Kwatrecht want de campus herbergt heel wat oorlogsbunkers. De leerlingen en de leraars van de Reichsschule Flandern –zo heette de school die er door de Duitse bezetter werd ingericht – moesten in die bunkers beschutting zoeken voor de geallieerde oorlogsvliegtuigen die aanvlogen vanuit het Westen. “De Reichsschule was een strenge en selecte middelbare school: hier werden jongeren uit Vlaanderen klaargestoomd om later de kaders de vormen van de elites van het Nationaal-Socialisme”, luidt de geschiedenis.