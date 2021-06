Oeps: Foutje in de boekhouding kostte Wetteren al 420.000 euro maar ze krijgen elke cent terug

De gemeente investeerde de laatste jaren fors in haar schoolinfrastructuur in de academies, op de site Cordonnier en de gemeentelijke kleuterschool. “Om de achterstand in de schoolinfrastructuur in Vlaanderen terug te dringen besliste de overheid jaren geleden om het btw-tarief voor dergelijke werken te verlagen van 21 naar 6%. Deze wetgeving trad al in voege op 1 januari 2016”, zegt raadslid Ira-Lina Piscador. Ze merkte in een dossier voor de academie een fout btw-tarief op en kreeg nu gelijk van de gemeentelijke administratie.

420.000 euro te veel betaald

Akkoord met btw-administratie

“Klopt niet. We krijgen iedere cent terug", zegt schepen van financiën Herman Strobbe (Eén Wetteren). Er is intussen een akkoord bereikt met de btw administratie. Wie de (dure) fout heeft gemaakt, zijn of de btw administratie, laat de schepen in het midden. “We hebben al jaren een akkoord met de btw-administratie. Aannemers bezorgen ons facturen zonder btw en wij storten rechtsreeks aan de btw. Zij wisten dat deze facturen voor werken in schoolgebouwen waren want ik zat zelf bij de onderhandelingen. De 420.000 euro waarover het gaat, zijn allemaal btw op facturen van de laatste drie jaar en die krijgen we gewoon terug. Het zal de gemeente dan ook geen eurocent kosten", besluit de schepen. Drie jaar is ook de verjaringstermijn bij de btw voor een betwisting. Zonder de tussenkomst van de oppositie, had dit verhaal dus pijnlijker kunnen aflopen voor de gemeentekas.