Oeps: “Foutje in de boekhouding kost Wetteren al 420.000 euro”

De gemeente investeerde de laatste jaren fors in haar schoolinfrastructuur in de academies, op de site Cordonnier en de gemeentelijke kleuterschool. “Om de achterstand in de schoolinfrastructuur in Vlaanderen terug te dringen besliste de overheid jaren geleden om het btw-tarief voor dergelijke werken te verlagen van 21 naar 6%. Deze wetgeving trad al in voege op 1 januari 2016”, zegt raadslid Ira-Lina Piscador. Ze merkte in een dossier voor de academie een fout btw-tarief op en kreeg nu gelijk van de gemeentelijke administratie.