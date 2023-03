Nu ook protest tegen scheldebrug vanuit Ten-Ede: “Extra verkeer en opnieuw open ruimte weg”

De keuze voor het ‘buitenscenario’ voor een nieuwe scheldebrug in Wetteren via de Voordestraat in Wetteren-Ten-Ede zorgt op haar beurt voor protest in Ten-Ede via een nieuwe actiegroep ‘Brugverzet Wetteren’. “Met één pennenstreek wordt een natuur- en landschappelijk waardevol gebied van tafel geveegd en alweer schaarse open ruimte ingepikt”, klinkt het.

Volledig scherm WETTEREN - De nieuwe Scheldebrug zou via de Voordestraat achter het kerkhof in Ten-Ede bereikbaar worden © Foto Ronny De Coster

Half maart koos de stuurgroep met het lokaal bestuur Wetteren, de provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg en Infrabel het buitenscenario als beste tracé voor de nieuwe scheldebrug in Wetteren. Dit tracé buiten het centrum van de gemeente zou via de Wetterensteenweg in Wetteren-Ten-Ede langs de Voordestraat lopen, door de velden en akkers tussen de natuurgebieden Ham en Bastenakkers.

Natuurpunt Scheldeland had al serieuze vragen over dit scenario en ook de nieuwe actiegroep ‘Brugverzet Wetteren’ is niet te spreken over dit tracé? “Een grote verbetering”, zo kleedde An Vervliet, gedeputeerde van Oost-Vlaanderen, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Planning, de keuze van de stuurgroep in. “De keuze voor een buitenscenario veegt met een pennenstreek een natuur- en landschappelijk waardevol gebied van tafel en pikt alweer schaarse open ruimte in. Men kan zich de vraag stellen of de leden van de bewuste stuurgroep ooit ter plekke zijn geweest. In dat geval zouden ze onder meer hebben gezien dat dit gebied een uitgelezen recreatieplek is waar wandelaars, fietsers en ruiters ontspanning komen zoeken en waar landbouwers en boomkwekers nog hun werk kunnen doen”, klinkt het bij de actiegroep.

Extra verkeer in Ten-Ede

Volledig scherm De actiegroep Brugverzet is tegen de inplanting van de nieuwe Scheldebrug langs de Voordestraat achter het kerkhof. © Didier Verbaere

“Los van dit veroorzaakt een brug op deze plek zonder meer een toename van het verkeer richting Ten-Ede, Gransvelde, Overschelde en Laarne. Het is dan ook bijzonder cynisch dat men de keuze verpakt als een keuze voor meer leefbaarheid en verkeersveiligheid. Alsof men ook achteloos de schouders ophaalt voor aspecten als lawaai, trillingen en luchtkwaliteit, elementen die men wel aanhaalt om andere varianten af te wijzen. Dat alles doet de vraag rijzen of men ten volle, voldoende gefundeerd en in alle transparantie dit buitenscenario en de impact ervan heeft onderzocht. Of gaat het om nattevingerwerk op maat van een al veel eerder genomen keuze?”

“Als actiegroep Brugverzet Wetteren zijn we dan ook ten zeerste bezorgd over de aanpak van dit dossier. Een buitenscenario met alle lokale én bovenlokale problemen van dien hypothekeert immers de toekomst én de leefbaarheid van de omliggende gemeenschappen. Wij vragen dan ook met aandrang om de keuze te herzien en een vernieuwing van de huidige brug te onderzoeken in het zogenoemde referentiescenario”, besluit de groep.

