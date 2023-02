Nog steeds bijna 10% gecontroleerde voertuigen te snel in politiezone Wetteren

In januari werden 10.222 voertuigen gecontroleerd met de bemande camera en reden 955 bestuurders te snel (9,34 %). Twee overschreden de limiet voor dagvaarding voor de politierechtbank en mogen het gaan uitleggen. Op de Massemsesteenweg in Wetteren werd een chauffeur geflitst aan 87 per uur in de bebouwde kom (zone 50). En op de Nerenweg in Laarne knalde een wagen aan 92 per uur voorbij de camera in de bebouwde kom.

Wetteren-Ten-Ede

Sinds kort geldt ook een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur in de Kortewagenstraat in Wetteren-Ten-Ede en die is duidelijk nog niet ingeburgerd want 20,94 % van de bestuurders reed te rap. Ook de zone 30 werd gecontroleerd in Wetteren en ook daar kleuren de cijfers bloedrood met 31,25% overtreders in de Kruisbergstraat en 34,48% in de Moerstraat. Lange Meire en Molenstraat in Laarne blijven aandachtspunten met respectievelijk 28,86% en 30,39% overtredingen. En in Wichelen 35;76% te snel in de Hoogstraat. Ook daar geldt de zone 30.