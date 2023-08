Nog steeds 7,5% gecontroleerde bestuurders rijden te snel: “103 per uur in de bebouwde kom”

KIJK. Bus van De Lijn belandt in gevel van woning in Laarne: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Een bus van De Lijn is donderdagmiddag in de Dorpsstraat in Laarne in de gevel van een woning beland. Er waren geen passagiers aan boord maar de bestuurster van de bus raakte wel lichtgewond. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De rijbaan was een tijdlang volledig versperd en de woning moest door de brandweer worden gestut.