Nieuwstraat en ‘Boerenhol’ enkele dagen afgesloten voor werken Fiberklaar

Fiberklaar rolt een supersnel glasvezelnetwerk uit voor internet en digitale televisie. Het Gentse bedrijf Fiberklaar overtuigde 9.000 Wetteraars om zich aan te sluiten en legt hiervoor 80 kilometers glasvezel in ongeveer 140 straten. Op maandag 18 en dinsdag 19 april worden kabels aangelegd in de Nieuwstraat en kan je niet rijden in de richting van het station. Er is een omleiding voorzien via de parking aan het station. De doorgang onder de spoorweg in de Neerstraat, beter bekend als het Boerenhol, is afgesloten van dinsdag 19 april tot en met vrijdag 22 april.