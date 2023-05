Nieuwe Stien-microbrouwerij in Fortstraat opent deuren: “Een plaats om te experimenteren met nieuwe bieren”

Hans de gans, Jefke de haan en Theo de kalkoen mogen blijven van de rechter: “Meteen 1.000 euro geïnves­teerd in hun hok”

De rust is teruggekeerd in de Bellekouterlaan in Schellebelle na een dispuut tussen vier buren en twee liefhebbers van pluimvee. Zij stonden de afgelopen weken lijnrecht tegenover elkaar in een ruzie over het luidruchtige pluimvee in de tuin van Marino en Dirk. Eén maand na een eerste zitting op het vredegerecht in Wetteren mogen Hans de gans, Jefke de haan en Theo de kalkoen dan toch thuis blijven. “De troetels van mijn kleinkinderen geef ik niet zomaar op.” De heren bleven de afgelopen maand dan ook niet bij de pakken zitten.