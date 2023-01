Nieuwe Scheldebrug meest waarschijnlijk via Voordestraat of Molenbeekvallei richting Noordlaan

WetterenDe nieuwe Scheldebrug in Wetteren komt meest waarschijnlijk langs de Voordestraat of de Molenbeekvallei richting Noordlaan te liggen. Dat zijn de twee scenario's die de stuurgroep verder willen onderzoeken.

De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer werken aan een nieuwe Noord-Zuidverbinding in Wetteren. De huidige brug over de Schelde moet worden vernieuwd en verhoogd. De overweg aan de Wetterstraat wordt vervangen door een spoorwegbrug. Die komt er via een tracé ter hoogte van de Mestakkerstraat. Dat is reeds beslist.

Nieuwe Scheldebrug

De inplanting voor een nieuwe Scheldebrug is een ander paar mouwen. Na verschillende infomomenten was er al heel wat protest en werd een actiecomité opgericht. In oktober vorig jaar werden vier scenario’s op tafel gelegd: via de Voordestraat buiten het centrum; naast de huidige brug in het centrum; via de Mozen naar de Noordlaan en via de Molenbeekvallei. Dat laatste tracé wordt nu grondiger onderzocht als meest plausibele oplossing. Ook al is daar veel protest.

“Er worden verschillende scenario’s onderzocht langs de Voordestraat en doorheen de Molenbeekvallei. Het tracé langs de Astridlaan is zeer moeilijk omdat het verkeer dan in en door het centrum van Wetteren blijft rijden. Dat verbetert de woonkwaliteit en de leefbaarheid niet”, kinkt het. “De brug in het valleigebied van de Molenbeek bouwen in een overstromingsgebied haalt het verkeer weg uit het centrum en wordt verder onderzocht. De komende maanden onderzoeken we of en hoe dit scenario verenigbaar is met de leefkwaliteit, de waterhuishouding en de beleidsmatige context. Het scenario via Mozen is intussen geschrapt.

“We zitten in de laatste boeiende en moeilijke lijn naar een noodzakelijke beslissing. We willen zeer binnenkort een keuze maken voor de toekomst van onze gemeente. Met oog voor alle aspecten van veranderende mobiliteit, aandacht voor verantwoord omgaan met open ruimte, belang van en zorg voor waterhuishouding en vooral leefbare stedelijkheid en wooncomfort voor de inwoners. Een nieuwe verbinding over spoorweg en Schelde ligt er minstens voor zestig tot zeventig jaar en zal mee het uitzicht en de plaats van Wetteren in de regio bepalen”, zegt Piet Van Heddeghem, schepen voor Ruimtelijke Ordening

“Vanuit het provinciebestuur hebben we grote vragen bij elk van de centrumscenario’s. Maar we willen samen met het gemeentebestuur constructief verder werken aan de best mogelijke oplossing voor de leefbaarheid en mobiliteit in Wetteren. We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar de volgende stappen in dit proces”, zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning.

Volgende stappen

De komende tijd onderzoekt het studiebureau voor het spoorwegtracé en de Scheldebrugscenario’s hoe het verkeer zich zal verdelen in de nieuwe situatie en wat de impact hiervan is. Er komt ook meer detailonderzoek over de haalbaarheid en de nodige maatregelen op vlak van leefbaarheid, impact op de waterhuishouding, de natuur en de open ruimte. Daarnaast brengt het studiebureau ook de financiële impact en de technische uitwerking in kaart. Op basis van de onderzoeksresultaten en verder overleg met de betrokken instanties, kiezen de projectpartners in maart 2023 voor één voorkeursscenario voor de Scheldebrug. Op 28 maart is er een infoavond voor de omwonenden en op 30 maart voor het brede publiek. In het late voorjaar wordt de knoop definitief doorgehakt.

