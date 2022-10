Nieuwe Scheldebrug in Wetteren: Vijf mogelijke scenario’s in centrum en ééntje via Ten-Ede

Wetteren/Laarne/Wichelen Zes snelheids­dui­vels naar rechtbank doorverwe­zen

In september werden in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen 12.315 voertuigen op snelheid gecontroleerd met de bemande camera en reden 808 bestuurders (6,56%) te snel. Zes overschreden de limiet en zullen zich mogen verantwoorden voor de politierechtbank. Eentje haalde zelfs 108 kilometer per uur in de bebouwde kom.

12 oktober