Nieuwe Scheldebrug in Wetteren via Voordestraat richting Noordlaan: “Het buitenscenario biedt meeste garanties voor de leefbaarheid in het centrum”

De huidige Scheldebrug is meer dan een halve eeuw oud, versleten en bovendien te laag voor de moderne containerscheepvaart en wordt vervangen. Sinds die beslissing is gevallen, passeerden tal van scenario’s de revue. Uiteindelijk bleven nog twee opties overeind: ter hoogte van de huidige brug in het centrum van de gemeente of een buitenscenario ten westen van het centrum. De keuze is nu gevallen op die laatste optie. Dat meldt deputé voor ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) in een reactie aan TV-Oost vlak na de beslissing vandaag. De gemeente Wetteren, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg en de provincie verduidelijken hun keuze pas eind deze maand in een persconferentie.